Потап в активному пошуку другої половинки

Днями продюсер опублікував на свій сторінці в Instagram фото, яке супроводжує текстом про те, що вільний і шукає другу половинку.

Передплатники засипали фото Потапа коментарями з питаннями про його особисте життя, зокрема, про відносини з Настею Каменських і ... Тіною Кароль, яка нещодавно зізналася, що закохана.

Нагадаємо, продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) вирішив зайнятися сольною кар'єрою. Під псевдонімом ПТП він представив дебютний мініальбом Стиглі сливи.

Мініальбом складається з чотирьох треків. Уривком дебютної композиції Малібу, що містить ненормативну лексику, Потап поділився з шанувальниками.

- Я нарешті зважився показати свою темну сторону. Творчість ПТП - те, про що іноді заборонено говорити і те, що заборонено випускати. Тексти справжні і дуже чесні, - цитує Потапа Країна.