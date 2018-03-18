Джожі Фостер вразила невідома хвороба

Шанувальники зірки фільмів «Мовчання ягнят», «Таксист», «Обвинувачені» та інших відразу ж забили на сполох, намагаючись дізнатися, що трапилося з їхнім кумиром.

Фанати пам'ятають Джоді Фостер в прекрасній фізичній формі. У ролі агента ФБР актриса бігала по парку, готова битися з канібалом Ганнібалом Лектером. Зараз ситуація змінилася кардинально. Шанувальники не знають, яка недуга убила Джоді Фостер і змусила її змінити спортивне взуття на милиці. Фанати помітили знаменитість в Беверлі-Хілз. Зірка погано пересувалася і виглядала безпорадною.

Папарацці намагалися дізнатися, яка недуга перетворила абсолютно здорову жінку в хвору людину, але Джоді Фостер відмовилася відповідати на питання журналістів. Шанувальники ж продовжують сперечатися про те, якою хворобою страждає Джоді Фостер.