Трамп вирішив відсудити у порноактриси 20 мільйонів доларів

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен подав до суду на порноактрису Стефані Кліффорд (Stormy Daniels). У позові йдеться, що Кліффорд розповіла про близький зв'язок з президентом всупереч домовленості про нерозголошення, пише The Washington Post.

Коен стверджує, що порноактриса порушила їх угода не менше 20 разів. Якщо суддя визнає Кліффорд винною, то їй загрожує штраф в розмірі 1 мільйона доларів за кожне порушення.

13 березня Стефані Кліффорд заявила, що готова повернути Дональду Трампу 130 тисяч доларів за право вільно говорити про відносини з президентом і публікувати всі наявні у неї повідомлення, фотографії та відеозаписи. Сторона Трампа на цю пропозицію не відповіла.

8 березня суд відхилив позов Кліффорд, яка заявляла, що президент не поставив свій підпис на договорі про нерозголошення інформації про їх близький зв'язок.

У Кліффорд і Трампа були сексуальні контакти в 2006-2007 роках. У розпал президентської кампанії в 2016 році адвокат Майкл Коен заплатив порноактрисі 130 тисяч доларів за нерозголошення інформації. У Білому домі ці дані назвали брехнею.