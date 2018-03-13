Російського актора і режисера Станіслава Говорухіна звинуватили у сексуальних домаганнях

«У 2012 році я брала інтерв'ю у депутата Держдуми Станіслава Говорухіна, який приїхав у Чебоксари в рамках передвиборної кампанії . Зустріч проходила в ресторані "Ехрем Хуща". Говорухін у процесі інтерв'ю дозволив собі запропонувати мені провести з ним ніч за можливість в майбутньому знятися в його кінопроекті, просив зняти колготки і ходити біля нього», - написала дівчина.

За її словами, від пропозиції вона відмовилася. «Я відповіла, що мені його кінопроекти не цікаві, як і його пропозиції. Після чого Говорухін посмів піти на шантаж і заявив, що ніякого інтерв'ю мені давати не буде», - додала Комарова.

Вона також зазначила, що режисер просив нікому не розповідати про його домагання і дав їй свій номер телефону.