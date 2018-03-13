Фото: Legion-Media

50-річна Ніколь Кідман шокувала фанатів постарілим обличчям, повідомляє Mirror.

Голлівудську зірку сфотографували на Манхеттені, Нью-Йорк, в уггах і синій куртці Canada Goose. На знімках у Кідман посивіле волосся і надмірно зморшкувате обличчя.

Виявилося, зовнішність баби - це частина гриму для зйомок в драматичному фільмі «Щиголь», де Кідман виконує роль Місіс Барбур. Глядачі телешоу Грема Нортона негативно відреагували на зміни в зовнішності актриси. «Ніколь Кідман намагається показати емоції, але маска просто не дає їй цього зробити», - відзначили вони.

Кінокартина знята за мотивами роману Донни Тартт, який отримав Пулітцерівську премію в 2013 році. Прем'єра фільму відбудеться в жовтні 2019 року.

У січні Кідман зізналася, що любить вживати в їжу комах, назвавши це своїм «секретним талантом». Вона продемонструвала це на камеру, відеозапис опублікована на YouTube-каналі Vanity Fair.

«Два мільярди людей на Землі їдять комах, і я одна з них», - підкреслила артистка. Кідман покуштувала живих гусениць, сушених цвіркунів і смажених коників, а також поїла борошняних черв'яків.