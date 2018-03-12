Світлана Лобода поїхала до Лос-Анджелеса народжувати сина

Українська співачка приховує батька дитини навіть від найближчого оточення. Деякий час назад інформація про вагітність співачки спочатку з'явилася на рівні пліток, а потім і підтвердилася. Вражена новиною публіка спостерігала, як співачка веде себе на сцені - дійсно у вільному вбранні - і співає, майже не танцюючи, ніби бережеться чогось. Пізніше сама Світлана розповіла, що вагітна, і що у її дочки Євангеліни з'явиться брат. Народжувати Лобода збирається в Лос-Анджелесі. Вона вже поїхала в США, так як термін вагітності великий - сім місяців, і співачка не хотіла б піддавати майбутнє немовля ризикам.

Про те, хто батько її майбутньої дитини, Лобода не розповіла не лише пресі, але навіть найближчим людям. В інтерв'ю пресі батьки Світлани повідомили, що збираються допомагати дорослій доньці з вихованням тепер уже двох дітей, проте уточнили, що подробицями свого інтимного життя Світлана з ними не ділиться. Невідомо навіть, чи збирається Світлана Лобода бути матір'ю-одиначкою, чи чоловік у неї все ж є. У всякому разі, про допомогу з немовлям її батьки говорили так, ніби постійного партнера у співачки немає. Чутки про те, що Лобода може бути вагітна від Тилля Ліндеманна, фронтмена німецьких рокерів Rammstein, вони коментувати не стали.