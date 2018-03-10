Олена Степаненко своїм виглядом добряче налякала фанатів

Днями пройшов великий бенефіс Олени Степаненко "Весела, красива". Шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд зірки і не на жарт перелякалися за її здоров'я. У святковому концерті, присвяченому Міжнародному жіночому дню, вона постала перед глядачами неймовірно схудлою.

Шанувальники відзначили, що гумористка надто вже схудла. Деякі зізналися, що не відразу впізнали артистку, яку звикли бачити на екрані в іншому образі і з іншою комплекцією. Її змарніле обличчя навело на підозри в тому, що артистка може бути серйозно хвора. Втім, ніяких інших ознак нездужання вона не проявляла. Тоді глядачі пригадали ще один слух, яким можна було б пояснити стрімке схуднення Олени Степаненко. Не так давно по мережі стали розповзатися відомості про те, що багаторічний щасливий шлюб Олени Степаненко та Євгена Петросяна дав тріщину. Нібито гумористи не просто роз'їхалися по різних квартирах, а навіть встигли юридично оформити своє розлучення. Чутки приписують Петросяну роман з молодою співробітницею. Нібито він неспроста перевів 26-річну дівчину на посаду особистої помічниці. Відзначимо, ніяких офіційних підтверджень цих чуток не з'являлося. Проте, шанувальники звернули увагу на те, що Петросян і Степаненко, до цього нерозлучні як в житті, так і на сцені, перестали давати спільні номери. Втім, це може пояснюватися банальною розбіжністю робочих графіків артистів.