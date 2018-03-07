Порнозірка подала в суд на Трампа

Порноактриса Стефані Кліффорд, більш відома як Стормі Деніелс (Stormy Daniels), подала в суд на президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Приводом для позову стала укладена нею угода про нерозголошення інформації про зв'язок з Трампом. Зірка фільму для дорослих стверджує, що президент, на відміну від неї самої, не поставив на договорі свій підпис, делегувавши це своєму адвокату Майклу Коену. Актриса вимагає визнати угоду недійсною.

Кліффорд і Трамп мали сексуальні контакти в 2006-2007 роках. За те, щоб ця інформація не спливла, в розпал президентської кампанії в 2016 році Коен заплатив порноактрисі 130 тисяч доларів. У Білому домі ці дані назвали брехнею.

При цьому в 2011 році Кліффорд розповіла журналу InTouch Weekly подробиці сексу з мільярдером. «Нічого особливого, як за підручником, - заявила тоді порнозірка. - Все відбувалося в одній позі, як і можна було очікувати від людини його віку».

16 лютого в розпорядження американського видання New Yorker потрапив рукопис колишньої моделі Playboy Карен Макдугал, що розповідає про її любовний зв'язок з мільярдером Дональдом Трампом. Макдугал писала, що майбутній президент США в 2006-2007 роках мав двох коханок, які ніколи не перетиналися.