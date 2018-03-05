Батьком майбутньої дитини Світлани Лободи є соліст Rammstein Тілль Ліндеманн

Українська виконавиця Світлана Лобода вдруге стане мамою. Як вдалося з'ясувати телеграм-каналу Super, батьком майбутньої дитини є лідер культової групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

Канал зазначає, що про близькі стосунки виконавців було відомо ще в липні 2017 року. Про це не раз писали в засобах масової інформації. Тоді Ліндеманн на очах у публіки на музичному фестивалі "Жара" в Баку обіймав і цілував українську виконавицю, незважаючи на те, що вони перебували під об'єктивами камер.

І, як повідомляється, цей легкий флірт отримав продовження: зірки почали зустрічатися, але приховували це від усіх. Обізнані джерела Super підкреслюють, що дитина повинна з'явитися на світ в кінці травня поточного року. Народжувати Лобода має намір в Лос-Анджелесі, куди збирається незабаром вирушити.

При цьому близький зв'язок з Ліндеманном співачка заперечує.

Зараз Лободі 35 років, і у неї вже є дочка - шестирічна Єва. Ліндеманну - 57, він був уже три рази одружений і має двох дорослих дочок.