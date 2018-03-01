Дмитро Шепелєв намагався накласти на себе руки

Володимир Фріске, батько Жанни, з якою Дмитро Шепелєв перебував у відносинах, розповів про дивні витівки зірки Першого каналу. За словами Володимира, на поминках Жанни Фріске Шепелєв ледь не звів рахунки з життям.

«У якийсь момент він встав в вікно, зробив вигляд, що збирається вистрибнути. Все так демонстративно. Сказав: «Мені без неї не жити, я зараз стрибну!» Його схопили, стягли. Але потім він розсміявся, сказав: «Чого перелякалися? Я що, дурень? Я ще жити буду, і довго».

Тобто він симулював спробу суїциду». Витівка Дмитра шокувала всіх гостей. Але ще більше, за словами Володимира, всіх здивував той факт, що після випадку з вікном Шепелєв багато сміявся, пив, "труїв" анекдоти і всіляко веселився на поминках, пише Узнай.Все.

Батько Жанни також розповів, що телеведучий, як і раніше, перешкоджає спілкуванню Жанниного сина Платона з бабусею і дідусем. За словами Володимира, в січні мала відбутися зустріч з онуком, проте вона зірвалася. А Дмитро стверджує, що дитина сама не хоче бачитися з бабусею і дідусем.

«Ми підозрюємо, що Шепелєв навмисно налаштовує дитину проти близьких», - каже Володимир.

Нагадаємо, співачка Жанна Фріске і телеведучий Дмитро Шепелєв перебували в незареєстрованому шлюбі. У 2013 році у пари народився хлопчик. А через два роки Жанна померла від раку мозку.