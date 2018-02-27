Анджеліна Джолі і Джастін Теру влаштували таємне побачення у ресторані

Шанувальники стверджують, що підступна Джолі на зло сходила на побачення з колишнім чоловіком своєї давньої суперниці Дженніфер Еністон.

У той час як весь світ зосереджений на можливому возз'єднанні Бреда Пітта і Дженніфер Еністон, їх екс-подружжя сходило на таємне побачення в Нью-Йорку. Пару помітили в одному з ресторанів на Лонг-Айленді. «Ми не могли повірити, коли увійшла Анджеліна Джолі. Після чого через 15 хвилин прибув Джастін Теро. Вони тепло обнялися, побачивши один одного, а потім сіли і довго розмовляли», - розповіли працівники ресторану.

Повідомляється, що Джолі і Теру наодинці спілкувалися приблизно три години. Американські джерела інформують, що Анджеліна могла спеціально зустрітися з Теру на зло Дженніфер Еністон. З іншого боку пара могла обговорювати спільну співпрацю в новому кінопроекті.