Волочкова у своєму репертуарі: цього разу шпагат на коні

В Instagram Анастасії Волочкової з'явилися сімейні кадри - з дочкою Аріандною та кавалером Мішею. Разом трійця прекрасно проводить час на ковзанці, а також за заняттями верховою їздою.

Видершись на коня, Анастасія природно не забула зробити фірмове шпагатфото: «Звична і зручна посадка на коні. У будь-якому шпагаті важлива стрункість ліній і витягнуті ніжки», - підписала вона кадр.

«Оооо, чергова розкрита рогатка», «Дивно, що не в стрінгах», «Доросла тітка, а фантазії зовсім немає. Заяложений шпагат. Пішло», «Капець, що творить з бабою незатребуваність...», - пишуть люди в коментарях до фото.