Син Ротару прокоментував таємне заміжжя матері

Руслан Євдокименко, син відомої співачки Софії Ротару, прокоментував новини про її таємне заміжжя. Він заявив, що серце артистки давно зайняте.

Чутки про таємне заміжжя Ротару пішли після фрази модельєра Сергія Звєрєва, яку той, як би випадково, випустив. Євдокименка ця інформація дуже здивувала. Син співачки засміявся, коли почув, що вона знову вийшла заміж. "Я дурниці не коментую. У неї серце зайняте її чоловіком, хоч і покійним. Назавжди, повірте мені", - заявив він в бесіді з кореспондентом РЕН ТВ.

За словами менеджера, виконавиця прекрасно себе почуває і без заміжжя. Він заявив, що вона недавно повернулася з відпочинку і зараз працює в Києві. Нагадаємо, що Звєрєв проговорився про таємне заміжжя Ротару під час зустрічі з фанатами.