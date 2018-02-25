MELOVIN представлятиме Україну на "Євробаченні"

20-річний співак з Одеси MELOVIN поїде до Лісабона від України на цьогорічне "Євробачення". Саме так вирішило професійне журі разом із глядачами після фіналу Нацвідбору 24-го лютого.

Оцінки журі цього разу були такі: 1 - Vilna, 2 - The Erised, 3 - Kadnay, 4 - Laud, 5 - Melovin, 6 - Tayanna.

Оцінки глядачів дещо відрізнялися від думки суддів. Найменше за результатами голосування отримав гурт The Erised. 2 бали дісталося Laud, 3 глядачі дали Vilna, на 4 оцінили Tayanna, 5 - Kadnay і найбільше отримав Melovin.

До слова, поки підраховували голоси глядачів, вагітна Джамала представила свою нову пісню "Крила". Співачка, між іншим, була з температурою, але це ніяк не вплинуло на рівень виконання.