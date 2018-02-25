Сергій Звєрєв розповів про таємне заміжжя Софії Ротару

Після смерті чоловіка співачка ніяк не коментує своє особисте життя. Софія Ротару овдовіла в 2002 році, коли помер її чоловік і партнер, керівник ансамблю «Червона Рута» Анатолій Євдокименко. Пара була в шлюбі три з гаком десятка років, і після смерті чоловіка Ротару не з'являється на публіці зs сторонніми чоловіками - тільки в компанії сина. При цьому, як і годиться великий зірці, Софія регулярно стає героїнею чуток і пліток. Їй раз у раз приписують романи - то з видними українськими політиками, то артистами, то, наприклад, гітаристом її ансамблю Василем Богатирьовим.

Незважаючи на те, що ніякого підтвердження ці чутки не знаходять, напередодні Сергій Звєрєв, відомий стиліст, підлив масла у вогонь: він повідомив, що «така жінка, звичайно, не може бути самотньою» і Софія Михайлівна, звичайно, давним-давно заміжня.

Як інформує потрал Узнайвсё, директор Ротару, Всеволод, повідомив пресі, що ніякий заміж Софія Михайлівна не збирається. І ці плітки виїденого яйця не варті. Софія Михайлівна - в здоровому глузді. У неї є життєва мудрість. Вона могла б зв'язати свою долю тільки з дорослим, зрілим чоловіком, якщо, звичайно, між ними виникли б почуття. За молоденького хлопчика ніколи б заміж не пішла.

Нагадаємо, нещодавно Ротару повернулася з відпочинку, який провела на Мальдівських островах.