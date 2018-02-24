Дорослий син Орбакайте вразив красою

Поєднання гарячої кавказької і прохолодно] прибалтійської крові дало вибухову суміш. Сина Крістіни Орбакайте і бізнесмена Руслана Байсарова звуть Дені. Молода людина постійно живе в Лондоні і в Росії буває нечасто. Йому деякий час назад виповнилося дев'ятнадцять років. Напередодні Орбакайте показала, як покаталася на схилах гір десь в Європі на лижах. Разом зі співачкою були її молодші діти - дочка і син. Вразив фанатів той факт, що мама і дочка були в абсолютно однакових лижних костюмах. Але головне - Христина показала свого дорослого сина, який змужнів настільки, що переріс маму чи не на голову. Передплатники засипали юнака компліментами.