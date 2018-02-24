Дмитро Шепелєв вивів нову подругу у світ

Відома співачка Жанна Фріске померла два з половиною роки тому від невиліковної хвороби. У квітні сину Дмитра та Жанни виповниться 5 років. Шепелєв робить все можливе, щоб забезпечити синові Платону щасливе життя. Важливо, що з літа 2017 року у Шепелєва знову з'явилася постійна робота - він веде щоденне ток-шоу «Насправді». Крім того, Дмитро Шепелєв зняв простору квартиру, де за допомогою шоу «Ідеальний ремонт» (Перший канал) зробив модний ремонт.

Квартиру турботливий батько зняв поруч з садком сина. «Тепер тут нам привільно, сподіваюся, що буде ще й затишно. Син виріс достатньо, щоб мати свою кімнату - грати в ній, займатися з репетиторами, які до нього приходять. А у мене буде своя спальня », - розповів тоді Шепелев.

Присвячуючи весь вільний час вихованню сина, Дмитро Шепелєв почав знаходити час і на особисте життя. Ще три місяці тому тато Жанни Фріске заявив, що подруга і косметолог його дочки Ксенія Степанова стала тепер близькою людиною Шепелєву. Мовляв, раніше вони приятелювали і Степанова просто приходила в гості, а тепер відпочивають разом і навіть живуть. Але як відомо, Ксенія Степанова - пекуча брюнетка. А Дмитра Шепелєва вже вдруге застають на побаченні з блондинкою.

Вперше Шепелєва папараці підловили в одному з його улюблених кафе - «Кавоманія» в центрі Москви. Він мило розмовляв і обіймався з симпатичною блондинкою. Можливо, що обійми були дружніми, але всім так хотілося, щоб Дмитро зустрів близьку людину ... Блондинка поруч з популярним телеведучим виявилася напрочуд схожою на бізнесвумен Катерину Тулупову (керувала студією дизайну інтер'єрів, створила жіночий клуб «Креативні сніданки»). Сам Дмитро Шепелєв за традицією не коментує заяви тестя про особисте життя і припущення про обраницю.

Нещодавно Дмитро був помічений з Платоном на шоу Слави Полуніної. А також на «дорослому» заході - в січні Дмитро Шепелєв відвідав прем'єру у Великому театрі. Поруч з ним знову була чарівна блондинка. Як розповіли нам глядачі вистави, пара мило розмовляла, складалося враження, що між молодими людьми теплі відносини. Як повідомляють джерела, Дмитро Шепелєв має зараз солідний дохід - кілька мільйонів рублів на місяць. Всі кошти і сили люблячий батько вкладає в сина, його майбутнє. До речі, Дмитро ніколи не приховував, що хотів би мати ще дітей. Коли недавно телеведучий опублікував в інстаграме своє фото з лікарняної палати, деякі поспішили припустити - може бути, Дмитро знову став батьком? Ці припущення передчасні. Але і передплатники, і знайомі Шепелєва бажають йому створити щасливу сім'ю.