Неповнолітня дочка Волочкової "спуталась" з коханцем матері

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram Анастасія Волочкова опублікувала кілька фотографій і відео, таким чином розповівши, як відзначила День всіх закоханих. Балерина прикрасила будинок різнокольоровими кульками у вигляді сердечок, вбралася в червоне плаття з запаморочливому декольте, запросила перукаря, який попрацював над її волоссям, а також сфотографувала 12-річну дочку, яка сидить на шиї у коханого.

Користувачі Мережі поділилися своїм занепокоєнням щодо дочки і коханця Анастасії.

"Начебто і шик кругом, а видовище жалюгідне вцілому. Чому ?? (тут і далі орфографія і пунктуація авторів збережені. - Прим. Ред.)", "Який жах !!! Мізки пропила! Посадила на шию лівому мужику дочку дівку дорослу! голі ноги!!! Ідіотка!!! По-моєму, в такому вигляді і такому віці і до рідного батька не треба було б на шию забиратися. Не кажучи вже про малознайомого дядька. Анастасія дуже жадає скандалу навколо себе", - висловилися стривожені передплатники.