Олександр Буйнов вліз у гей-скандал Паніна і Галкіна

Олександр Буйнов, чиї головні хіти вже ніхто і не пам'ятає, прокоментував уповільнений скандал, який вже кілька місяців відбувається в соцмережах.

Нагадаємо, одіозний актор Олексій Панін відповів на пропозицію Максима Галкіна зробити його «зоологічним омбудсменом», тобто захисником прав тварин, і повідомив, що точно знає: Галкін - гомосексуал. Сталося це після брудного скандалу з відео, на якому чоловік, схожий на Олексія Паніна, робить з собакою щось несусвітнє. Галкін вважає за краще не коментувати всерйоз ці плітки, вважаючи, що його статусу чоловіка і батька досить, щоб розвіяти будь-які сумніви.

Гей-скандал між Максимом Галкіним та Олексієм Паніним не прокоментував тільки ледачий. Олександр Буйнов, близький друг зоряної пари, розповів, як живуть Пугачова і Галкін. За його словами, Максим - ніжний і дуже турботливий батько з усіх, кого йому доводилося бачити. Буйнов підкреслив, що захоплюється тим, як Максим ставиться до дружини (нагадаємо, нещодавно Галкін опублікував відео, на якому Алла Борисівна, таємнича і приваблива, танцює в напівтемряві). Співак також розповів, що регулярно буває у пари в гостях. Спочатку він переживав, що дітям у великому будинку в селищі Грязь буде незатишно - але «двійнята ростуть такими, що любо-дорого дивитися».