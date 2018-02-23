Схудлу зірку кіно Ірину Пегову не впізнати
Відома актриса показала, як їй вдалося схуднути.
Ірина Пегова - одна з найяскравіших і найталановитіших актрис сучасності, і її чарівність ніколи не залежала від того, скільки вона важить. Однак чи то піддавшись загальній істерії на тему здорового способу життя (де чомусь худоба прирівнюється до здоров'я), чи то готуючись до нової ролі, Ірина змінилася до невпізнання. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала Селфі, на якому знята в повний зріст.
Думки шанувальників з приводу худорлявості Ірини Пегової розділилися. Одні привітали її з екстремальною втратою ваги, а інші прийшли в жах.
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