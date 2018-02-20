Сильвестр Сталлоне спростував свою смерть

Голлівудська зірка Сильвестр Сталлоне відреагував на новину про власну смерть, яка поширилася 19 лютого в Мережі.

На своїй сторінці в Instagram 71-річний легендарний актор написав, що він живий і щасливий і попросив шанувальників ігнорувати фейкову інформацію про себе.

"Будь ласка, ігноруйте цю нісенітницю. Живий, щасливий і здоровий. Все ще можу вдарити", - прокоментував Сталлоне.