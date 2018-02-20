Дженніфер Лоуренс йде з кіно заради іншої діяльності
Актриса планує займатися залученням молоді в політику і протистояти корупції.
Відома оскароносна актриса Дженніфер Лоуренс, яка знялася в трилогії "Голодні ігри", на рік призупиняє акторську кар'єру, щоб займатися активістською діяльністю, передає Бі-бі-сі.
За даними видання, під час перерви вона буде займатися залученням молоді в політику і протистояти корупції. Так, актриса вже співпрацює з некомерційною організацією Represent.Us, яка займається діяльністю, яка її цікавить.
Нагадаємо, у вересні минулого року Дженніфер Лоуренс вже оголошувала про відхід з кіно на два роки, проте слова про таку "відпустку" так і не втілилися в реальність.