Репер Дрейк роздав перехожим мільйон доларів

Репер Дрейк оприлюднив кліп на пісню God's Plan ( «Божий задум»), бюджет якого склав майже мільйон доларів - артист віддав гроші випадковим перехожим, оплатив відвідувачам супермаркету їх покупки і зробив пожертву шкільному закладу. Ролик опубліковано на YouTube-каналі виконавця.

«Ми роздали всі гроші», - йдеться в передмові до кліпу. Дрейк також віддав гроші жіночому притулку і пожежному департаменту, оплатив дівчині навчання в університеті і подарував юному фанату машину.

В Instagram репер назвав цю акцію «найважливішою справою в його житті». У 2017-му Дрейк увійшов до трійки найбільш високооплачуваних музикантів в світі за версією Forbes. Він заробив 94 мільйони доларів за рік.