Зірка серіалу «Доктор Хаус» звинуватила Меріліна Менсона в домаганнях

Мерілін Менсон

Зірка серіалу «Доктор Хаус» американська актриса Шарлін Йі звинуватила рок-музиканта Меріліна Менсона в сексуальних домоганнях. Про це вона написала у своєму твіттері.

«Ох, навіть не питайте мене при Меріліна Менсона. Так, це сталося давно - ми знімали останній епізод «Доктора Хауза». Він прийшов на зйомки, тому що був фанатом серіалу і почав домагатися до кожної жінки», - написала Йі.

За її словами, Менсон ставив їм питання про пози в сексі, а саму актрису називав «китайським хлопцем».

Нагадаємо, останній сезон серіалу почав виходити в 2011 році.