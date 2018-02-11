Експерт: Пугачова не відчуває себе щасливою з Галкіним

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що Алла Пугачова нещаслива з Максимом Галкіним.

Сергій Сосєдов зізнався, що критикує російських знаменитостей виключно з благих спонукань. Його кредо - не штовхати дохлих собак. Тобто він ніколи не пише про тих артистів, що не відбулися у професії.

Центральне місце в своїй кар'єрі Сосєдов відвів, зрозуміло, Аллі Пугачовій, яку шалено любить. Однак, за визнанням музичного критика, вона ж і стала його головним розчаруванням в житті. А все тому, що Примадонна, на його думку, не змогла вчасно покинути сцену.

Зайшла мова і про особисте життя Пугачової. Сергій Сосєдов висловив думку, що артистка нещаслива зі своїм молодим чоловіком, гумористом, шоуменом, телеведучим Максимом Галкіним. "Все начебто є, але я не бачу щастя в її очах. Навіщо вона в перший раз вінчалася з Кіркоровим? Це була помилка, яку вона сама визнала. І вона зробила другу, таку ж, помилку, зробивши це вінчання з Максимом. Це помилка! Цього не можна було робити! " - емоційно висловився музичний критик.

На припущення Лєри Кудрявцевої, що це від великої любові, Сергій Сосєдов відповів: "Я бачу це як проект хороший і, напевно, це забезпечить їй хороше існування. Пугачова завжди любила гроші".

Музичний критик розкритикував і зовнішній вигляд Примадонни. На його думку, їй куди більше йшла повнота і балахони. Сосєдов заявив, що тоді від її тіла йшла сильна енергетика, а тепер її немає через надмірну худобу артистки і її "прилизане" волосся.