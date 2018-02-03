У Пугачової виявили залежність

Фанати досі намагаються дізнатися секрет краси і стрункості Алли Пугачової. Спеціаліст прокоментувала дієту Примадонни. За словами Нонни Кухіної, легенда естради сильно ризикує, обмежуючи себе буквально у всьому. Дієта, яку придумала собі Алла Борисівна, називається СССР - солодке, солоне, здобне заборонено. "Р" означає розвантажувальний день. В цей час Пугачова їсть тільки легкі овочеві супчики. Фахівець вважає, що Алла Борисівна вибрала для себе дуже жорстку дієту. "В основі лежить роздільне харчування або споживання одного виду продукту - монодієта. Через цю дієту пройшло багато представників шоу-бізнесу. Так, вони схудли. Але тут з'являється залежність і страхи: що робити, якщо з'їла щось не те?", - наводить газета "Комсомольская правда" слова Нонни Кухіної. Спеціаліст застерігає: таким чином Примадонна може перетворитися на людину, яка і кроку не зможе ступити без ради дієтолога, потрапивши в неприємну залежність від фахівця. Відзначимо, що чоловік Алли Пугачової відноситься до дієт абсолютно по-іншому. Максим Галкін визнає, що все дитинство провів на спеціальному раціоні, тому що мав проблеми зі здоров'ям. "Як зараз пам'ятаю, п'ята дієта в наших радянських санаторіях - все варене, парене. Що стосується дієти, я і зараз, щоб здоровішим бути, відчуваю силу волі на міцність. Але не з книжок, а за внутрішнім відчуттям. На мій погляд, будь-які дієти, що обмежують різні категорії харчування (білкові, безвуглеводні, роздільне харчування), всі вони від лукавого. Тобто щось лікує, щось калічить. Я вважаю, що найголовніше для людини - дотримуватися їжі, якою харчувалися його предки протягом століть і яка природна для даної широти і довготи", - розповідав Галкін.