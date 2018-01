Кращою піснею року на премії "Греммі" стала That’s What I Like Бруно Марса

Володарем премії "Греммі" в номінації "Краща пісня року" став виконавець Бруно Марс. Про це повідомляється на сайті організаторів церемонії.

Він удостоївся нагороди за композицію That's What I Like. Ця пісня також виграла премії на «Кращу R & B пісню» і «Краще R & B виконання».

Крім того, 32-річний уродженець штату Гаваї отримав статуетки за кращий альбом - 24K Magic і кращий запис - так само 24K Magic.

Ювілейна, 60-а церемонія вручення «Греммі» пройшла в неділю в комплексі Медісон-сквер-гарден в Нью-Йорку. Вона присуджується Американською академією звукозапису.

На попередній церемонії вручення премії стався скандал через те, що нагорода за кращий альбом дісталася британській співачці Адель. Багато глядачів порахували, що статуетка повинна була піти Бейонсе. Колишній лідер групи Village People Віктор Вілліс звинуватив організаторів в тому, що вони нібито створили спеціальний комітет, що перешкоджає присудженню нагород темношкірим виконавцям.