Бред Пітт познайомив Дженніфер Еністон зі своїми дітьми

Нагадаємо, не так давно Бред Пітт назвав розлучення з Дженніфер Еністон головною помилкою у своєму житті. І, судячи з останніх новин, актор всіляко намагається якщо не виправити її, то хоча б просто налагодити стосунки з колишньою дружиною.

Так, західні ЗМІ повідомляють, що останнім часом колишнє подружжя часто бачаться, а за інформацією таблоїду InTouch Weekly, Бред Пітт нещодавно познайомив Дженніфер Еністон зі своїми дітьми - Шайло, Вів'єн, Ноксом і Захарою. Як повідомляють інсайдери, знайомство відбулося випадково: Еністон приїхала до Пітта додому, щоб повернути книгу по дизайну інтер'єрів, а у того як раз гостювали діти.

Що ж, будемо чекати, що на таку витівку відповість Анджеліна Джолі, яка завжди виступала проти спілкування Бреда з його першою дружиною.