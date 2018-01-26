Алла Пугачова знову всіх перевершила

«Персона року» - має на увазі не тільки творчі досягнення за звітний період, а й щось більше, як то людина, артист, діяч - своїми вчинками, висловлюваннями, поведінкою і просто присутністю в публічному просторі.

Рік у Алли почався двома піснями - «Копеечка» і «Удвох», після чого послідувала пам'ятна істерика під слоганом «Доки!» За участю Максима Фадєєва, скуйовджених блогерів і скандальних таблоїдів. Відповіддю Алли стали її знамениті "говорять тапочки", після чого в соцмережах сталося повальне божевілля у вигляді тапочного флешмобу, в якому взяли участь навіть ті, кому зазвичай лінь.

Не без участі Максима Галкіна її сторінка в соцмережі стала справжнім вікном у життя Пугачової для мільйонів. Вона безпрецедентно відкрито постала у всіх іпостасях: великої артистки, співачки, люблячої дружини, турботливої ​​матері, доброго друга для своїх друзів, наставниці і радниці. До того ж сталося небачене раніше оголення Живої Легенди - показала себе і в ванні, кокетливо прикрита піною, і на пляжі в Юрмалі у веселенькому купальничкові ... Знову ж таки спасибі Галкіну!

Загалом «Алла літала», абсолютно логічно завершивши минулий і почавши нинішній рік прем'єрою нової пісні в святковому ефірі, і знову, не без скандалу, вона стала «Персоною року».