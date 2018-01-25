Померла Людмила Сенчина

Померла співачка Людмила Сенчина, повідомляє «Інтерфакс».

Як заявив продюсер народної артистки Росії Володимир Андрєєв, виконавиця померла в одній із лікарень Санкт-Петербурга.

«Вона хворіла півтора року, дуже тривала хвороба», - додав Андрєєв.

Сенчиній 13 грудня 2017 роки виповнилося 67 років.

Співачка отримала широку популярність завдяки пісні «Попелюшка» на новорічному «Блакитному вогнику». Серед інших її популярних композицій - романс з телефільму «Дні Турбіних» ( «Цілу ніч соловей нам насвистував ...»), «Полин», «Добра казка».