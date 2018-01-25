Незважаючи на чутки, Венсан Кассель та Тіна Кунаки продовжують бути разом

Закохані відвідали кутюрний показ Alexandre Vauthier в рамках Паризького тижня моди.

Всупереч чуткам про розставання, 51-річний Венсан Кассель та його 20-річна кохана Тіна Кунаки яскраво демонструють свої відносини публіці. Так, нещодавно актор і модель запостили на своїх сторінках в Instagram спекотні спільні фото, а на днях і зовсім з'явилися на публіці разом: закохані відвідали кутюрний показ Alexandre Vauthier в рамках Паризького тижня моди.

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