Незважаючи на чутки, Венсан Кассель та Тіна Кунаки продовжують бути разом

Закохані відвідали кутюрний показ Alexandre Vauthier в рамках Паризького тижня моди.

Джерело: Відомості

Всупереч чуткам про розставання, 51-річний Венсан Кассель та його 20-річна кохана Тіна Кунаки яскраво демонструють свої відносини публіці. Так, нещодавно актор і модель запостили на своїх сторінках в Instagram спекотні спільні фото, а на днях і зовсім з'явилися на публіці разом: закохані відвідали кутюрний показ Alexandre Vauthier в рамках Паризького тижня моди.

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Незважаючи на чутки, Венсан Кассель та Тіна Кунаки продовжують бути разом

Незважаючи на чутки, Венсан Кассель та Тіна Кунаки продовжують бути разом

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