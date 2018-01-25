Елтон Джон збирається залишити сцену

Елтон Джон, який вже понад півстоліття радує світ своїми виступами, може припинити концертну діяльність. Про це повідомляє Daily Mirror.

Відзначається, що 70-річний артист незабаром зробить відповідну заяву. Однак точна дата, коли це станеться, не повідомляється. Як передбачається, причиною такого рішення могли стати проблеми зі здоров'ям.

- У минулому році він перебував дві ночі в реанімації і 12 днів в звичайній палаті, борючись з бактеріальною інфекцією, яку міг отримати під час поїздки по Південній Америці, - наголошується в повідомленні.

У липні 2013 року його концерт в лондонському Гайд-парку скасували. Тоді зірці проводили екстрену операцію з видалення апендициту. Елтон Джон говорив, що міг померти, якби хворобу не виявили вчасно.