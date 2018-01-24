Monatik засвітився в рекламі російського оператора «Мегафон»

Відомий український співак Monatik став обличчям російського оператора мобільного зв'язку «Мегафон». Рекламний ролик просуває тариф «Включайся! Слухай ».

За сюжетом дівчина, яка вийшла на ранкову пробіжку, сильно захопилася прослуховуванням улюбленої музики, але це не проблема, адже на тарифі «Включайся! Слухай» музика безкоштовна і безлімітна.

Компанію дівчині на пробіжці склав сам Monatik, який радить заряджати телефони, адже тільки розряджений гаджет може перешкодити прослуховуванню музики.