Телеканал «1+1» оголошує кастинг на другий сезон проекту «Модель XL»

Телеканал «1+1» оголошує про початок роботи над другим сезоном революційного реаліті «Модель XL», який розширює сучасні стандарти краси, та запрошує дівчат із пишними формами до участі у кастингу.

Взяти участь можуть жінки віком від 18 до 32 років, які прагнуть зруйнувати застарілі стандарти жіночої фігури та довести, що природна краса – це не тільки здоров’я та сучасний тренд, але і привабливість та сексуальність. Для цього необхідно заповнити анкету на сайті.

Переможницею першого сезону стала молода мама з Івано-Франківська Марія Павлюк, яка підкорила членів журі, Катерину Осадчу, Андре Тана, Влада Яму і Тетяну Мацкевич своєю романтичністю, сміливістю та природною красою. Марія прикрасила обкладинку українського видання всесвітньо відомого журналу Cosmopolitan та стала обличчям колекції Андре Тана для пишних жінок.

Цікаво, що на Марію та інших учасниць проекту звернули увагу відомі бренди ще до фіналу. Так, колишня няня доньок Камалії Олеся Прит з м.Рівне стала обличчям рекламної кампанії відомої фармацевтичної марки, а Ольга Євса з села Ребедайлівка Черкаської області, яку швидко полюбили глядачі за яскравий образ та веселий характер, отримала запрошення від відомого бренду білизни на рекламну фотозйомку та знялась для осіннього лук-буку магазину українських брендів «Всі свої». Лікаря-акушера Катерину Рибакову з Кам’янець-Подільського після участі в проекті запросив на рекламну фотозйомку відомий український бренд одягу #LOVEplus, а лейтенант поліції і учасниця проекту Вікторія Щелко вперше представила Україну на світовому конкурсі краси Ms Top of the World Plus Size. Крім того, одразу декілька учасниць сезону брали участь у показах відомого українського дизайнера Андре Тана.

Нагадаємо, реаліті «Модель XL» створене «1+1 Продакшн» за німецьким форматом «Curvy Supermodel». У кастингу на перший сезон проекту взяли участь більше 2000 дівчат з усіх куточків України та навіть з інших країн. У проекті учасниці проходять складні випробування під наглядом суворого та професійного журі, щоб отримати свій «квиток» у модельний бізнес.

Через досвід учасниць програми звичайні жінки долають власні комплекси, навчаються приймати своє тіло, яким воно є, відчувати власну привабливість та стають впевненішими у собі. Телеканал «1+1» отримав сотні повідомлень у соціальних мережах від глядачок, яким проект допоміг повірити в себе та свою красу.

Дівчата з пишними формами, які бажають взяти участь у другому сезоні проекту «Модель XL» на «1+1», можуть заповнити анкету на сайті. Хто увійде до складу журі та визначатиме переможницю у нових випусках проекту, поки залишається таємницею.

Усі випуски проекту можна буде переглянути на онлайн-платформі 1+1 video. Власний VOD-сервіс 1+1 video об’єднує весь контент, що був показаний в ефірі телеканалів групи, і дає змогу дивитись улюблені серіали та проекти на будь-якому пристрої.