Настя Каменських і Потап уже не приховують своїх стосунків

Спільне Селфі з'явилося в Instagram вперше.

Нагадаємо, Репер і співачка перебувають у США на відпочинку. За цей час зірки неодноразово публікували в мережі різні яскраві фото, проте спільне Селфі з'явилося в Instagram вперше. На фото, яке було опубліковано на особистій сторінці в Instagram Потап і Настя позують для Селфі.

Про роман Потапа і Насті Каменських говорять вже не перший рік. Зірковий дует іноді дає коментарі щодо своїх відносин, однак ніяких офіційних заяв досі в мережі не було.