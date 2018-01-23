Волочкова натанцювала собі щонайменше гангрену

Медики б'ють на сполох, дивлячись на жахливі травми ніг Анастасії Волочкової. На їхню думку, якщо в найближчий час балерина не перестане танцювати, їй можуть загрожувати безліч захворювань і навіть гангрена.

Анастасія Волочкова з завидною постійністю публікує на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram фотографії, на яких відображені її покалічені балетом ноги і криваві мозолі. Артистка не втомлюється повторювати, що займається кожен день по кілька годин. Найцікавіше, що її травми викликають жах у колег.

"Вона неправильно стоїть на пальцях, якщо такі незрозумілі травми. Ще буває, що деформуються ноги, коли дуже незручні туфлі і до них постійно потрібно пристосовуватися", - переконана Марина Кондратьєва, прима-балерина Великого театру, а нині хореограф з майже 40 річним стажем. Їй вторить і балерина Анастасія Винокур. "У мене теж таке було, у мене стиралися п'яти до м'яса, не допомагали ніякі другі шкіри, ні подвійні пластирі. Іноді не те, що пуанти надіти не можеш, але і звичайне взуття, але тобі треба танцювати. Терпиш біль, заморожуєш, колеш знеболюючі. Але я з цим не так часто стикаюся ", - зізналася донька прославленого гумориста.

Тим часом ортопеди роблять невтішні прогнози щодо Волочкової. На думку фахівців, у балерини є початкові ознаки варикозної хвороби і артрозу, а також плоскостопості, що може спровокувати остеохондроз, розвиток захворювань хребта і навіть вплинути на поставу і гостроту зору. Найцікавіше, що такі улюблені Анастасією Мальдіви і лазні можуть позбавити її ніг. Медики впевнені, що купання з відкритими ранами - це додатковий ризик потрапляння інфекції, яка може вразити всю стопу, привести до розвитку гангрени та втрати кінцівки. Ортопеди зробили висновок, що Анастасії Волочковій слід зав'язувати з балетом і шукати себе в інших сферах діяльності.