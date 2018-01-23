Актрисі Наталії Селезньовій відрізали голову під час операції

Її інтерв'ю опубліковано на YouTube.

«Я хворіла довго і сильно, у мене була важка операція на щитовидній залозі: мені відрізали голову, а потім її заново пришили», - заявила актриса. За її словами, після операції вона не могла говорити. «У мене була перерізана зв'язка, я тріскотіла, як тріскавка», - додала вона.

Селезньова розповіла, що повернути голос їй допомогли довгі заняття на губній гармошці.

Нагадаємо. Наталія Селезньова знялася в таких фільмах, як «Операція" И "та інші пригоди Шурика», «Каліф-лелека», «Іван Васильович змінює професію», «Імпотент» і «Старий знайомий».