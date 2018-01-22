Наомі Кемпбелл засвітилась із молодим коханцем

Відома модель була помічена з Джозефом Джуніором Аденуга (більше відомим як репер Скепта).

Про свої почуття до темношкірої супермоделі Скепта зізнавався ще в червні 2017 го - під час зустрічі з репортерами англійських журналів, пише the Sun.

"Наомі Кемпбелл - моя улюблениця. Я в захваті від її ранніх знімків для Vogue, на них вона ламає всі межі"

Уже в жовтні Скепта виклав Селфі з Наомі в Twitter у вигляді сердець, а в кінці минулого тижня пара з'явилася разом на французькому Тижні моди в Парижі.

Новини про роман Наомі з молодим репером з'явилися лише через півроку після чуток про її інтрижку з 62-річним тютюновим мультимільйонером Луїсом Камільєрі, яку супермодель ретельно приховувала. Свою нову "молоду" любов Наомі також мало афішує. Джерело зазначає, що їхні стосунки розвиваються не так стрімко. Відзначається, що супермодель і репер - неординарні особистості і могли зійтися саме на цьому грунті.

Скепта виграв Mercury Prize за кращий студійний альбом - його четвертий за рахунком.