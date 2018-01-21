Меган Маркл приміряла весільну сукню ​

Меган Маркл визначилася з дизайнером для свого весільного плаття і навіть побувала на першій примірці, стверджує американський таблоїд Us Weekly.

Інсайдери стверджують, що вибирати дизайнера, який створить неймовірну весільну сукню, Меган Маркл допомагала стиліст і близька подруга Джессіка Малруні. У грудні 2017 року стало відомо, що ізраїльський гуру моди Інбала Дрора розробив кілька ескізів весільного плаття для нареченої принца Гаррі.

З чуток, Меган хоче елегантне, але стильне плаття. Ім'я дизайнера, на якому зупинилася наречена принца Гаррі, поки тримається в секреті, але відомо, що Мег в компанії Джес сходила на першу примірку.

Меган і Джессіка були на першій примірці сукні і отримали можливість вибирати серед кількох варіантів дизайну. Меган сказала, що їй подобається, а що ні. Вона попросила використовувати її улюблені елементи: вишивку і рукава.