Борис Апрель вже ніколи не стане чоловіком

У грудні 2017 року артистка прийшла на прослуховування проекту "Голос країни" і заявила, що має намір підкорити українських глядачів своїми яскравими виступами під псевдонімом Зіанджа.

У новому інтерв'ю виданню "Обозреватель" пластичний хірург Дмитро Слоссер прокоментував вражаюче перетворення Бориса Апреля. До слова, коли фото Зіанджі (сценічне ім'я) розлетілися по ЗМІ, користувачі Мережі не вірили, що рудоволоса бестія колись була чоловіком.

Дмитро Слоссер зазначив, що Аня не зможе знову стати Борисом. Фахівець додав, що немає шляху назад.

Назад відіграти? Ні, так не буває. Є цікаві варіанти. Таких операцій в області особи може бути 5-6 різних. Вилиці, підборіддя, брови, навіть спилюють іноді надбрівні дуги. Варіантів дуже багато.

Дмитро Слоссер також заявив, що перевтілення Бориса Апреля не тільки чудеса хірургії, але і в тому числі постійний прийом жіночих гормонів.

Не знаю, яка там була ситуація, але у деяких залишаються рудиментарні залози і їх треба тільки розвинути. Тільки завдяки правильно підібраній терапії вже змінюється зовнішність, змінюються риси обличчя. Але є і такі фемінізуючі операції. Тобто операції, спрямовані на надання більш жіночних рис обличчя.