Бред Пітт закрився від людей

Як з'ясувалося, відтепер Бред Пітт веде усамітнений спосіб життя і виходить з дому лише для того, щоб відвідати лікарів-фахівців.

Розлучення Анджеліни Джолі і Бреда Пітта досі залишається загадкою для багатьох. Хто винен? На чиєму боці правда і кого жаліти? Спочатку всім здавалося, що постраждала сторона це Анджеліна: вона весь час з'являлася на публіці в чорному, виглядала пригніченою і нещасною. У той час, як Пітт підкоряв публіку ідеальним стилем і чудовою посмішкою. Пройшов рік, і тепер Енджі блищить під сяйвом софітів, а ось Пітт, за словами інсайдерів, веде спосіб життя затворника.

Джерела з оточення актора стверджують, що він живе в безпосередній близькості до Анджеліни Джолі, але з дружиною не спілкується. Діти приходять до батька кілька разів на тиждень і він спілкується з ними виключно на території особняка.

"Бред практично не виходить з дому з дітьми. Він хоче, щоб приватне залишалося особистим. Він живе за закритими дверима, проводить багато часу вдома. Це його притулок, де він знаходить спокій", - розповів інсайдер.

Єдина причина, по якій Пітт залишає свої володіння - відвідування фахівців. Бред продовжує ходити на терапію, яку почав після розлучення з Джолі.

"Він відвідує фахівців щотижня. Він зацікавлений в тому, щоб пізнати себе і стати кращим".