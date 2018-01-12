Юрій Ткач засвітився на "Голосі країни"

28 січня в 21:00 на телеканалі «1 + 1» відбудеться прем'єра восьмого сезону наймасштабнішого вокального проекту України «Голос країни», зоряними тренерами якого стали Тіна Кароль, Потап, Сергій Бабкін та Джамала, яка очікує первістка, провідними - Юрій Горбунов та Катя Осадча.

Одним з учасників «сліпих прослуховувань» нового сезону став відомий гуморист, актор і фіналіст проекту «Танці з зірками» Юрій Ткач. Артист здивував своїм вокальним талантом користувачів соціальних мереж, коли разом з Сергієм Бабкіним виконав жартівливу версію пісні «Солдат» за лаштунками «Танців із зірками», а також саундтрек серіалу «Слуга народу» «Я люблю свою країну». Тепер Юрій вирішив підкорити і наймасштабнішу вокальну сцену країни і розгорнути крісла зіркових тренерів «Голосу країни -8».

Сам Юрій коментує це наступними словами:

"Через те, що я КВНщик, завжди трохи танцював і співав. В дитинстві навіть брав мамин лак і співав перед дзеркалом, тому мій шлях на «Голос країни» почався дуже давно. А на проект прийшов тому, що дуже сильно скучив за Бабкіним, - шутит Юрий Ткач. - Якщо серьозно, я хочу своїм прикладом показати, що все в житті можливо, потрібно лише багато працювати та вірити у свої мрії".

Підтримувала Юрія Ткача під час виступу на «сліпих прослуховуваннях» його сім'я - дружина Вікторія і донечка Ліза. Чи зміг відомий гуморист і танцюрист підкорити серця Тіни Кароль, Потапа, Сергія Бабкіна і Джамали, глядачі побачать вже з 28 січня в новому сезоні «Голосу країни» на «1 + 1».