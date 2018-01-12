Стало відомо, де і з ким відпочиває Настя Каменських

Незважаючи на те, що Каменських вперто продовжує приховувати "героя свого серця", журналісти теж не відпочивають. Намагаються максимально стежити за життям улюбленої співачки. Стало відомо, що цього разу Настя Каменських вирушила відпочивати, судячи з фото в Instagram, у США.

Під час свят Настя відправилася в Майамі, де проводить час разом з Потапом. Хоча вони тимчасово припинили працювати в якості дуету.

Відзначимо, що до сих пір "ходять" чутки про роман Потапа і Каменських. І це враховуючи, що пара кілька разів спростовувала цю інформацію.