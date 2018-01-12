Джеймса Франка звинуватили у сексуальних домаганнях

Цього разу дана тема торкнулася Джеймса Франка.

Скандал почався після перемоги Джеймса на «Золотому глобусі». Нагадаємо, що на церемонію всі актори прибули в чорних нарядах, підтримуючи акцію TIMESUP ( «Час вийшов»), що допомагає жінкам не мовчати і розповідати про сексуальні домагання. Тоді Вайолет Пейлі написала в своєму Твіттері:

«Як мило TIMESUP, що ви відзначили Джеймса Франко. Ти пам'ятаєш, як примушував мене до орального сексу в машині? А коли запросив мою 17-річну подругу до себе в номер? Хоча вже тоді був спійманий з іншого 17-річкою».

Пост набрав більше тридцяти тисяч лайків. Після цього п'ять дівчат направили свої звинувачення в Los Angeles Times. Вони стверджують, що Джеймс Франко експлуатував молодих жінок, які брали уроки у його студії акторської майстерності.

Адвокат Джеймса, Майкл Плонцер, намагався не коментувати ці заяви, але встиг повідомити, що актор заперечує звинувачення, які посипалися на нього. На шоу зі Стівеном Колберт Джеймс Франко заявив:

«Те, що написано в Твіттері, неточно. Але я повністю підтримую людей, які відкривають подібні історії з життя, що знаходять голос, якого у них не було до нинішнього часу. Тому я не хочу затикати їх ні в якому разі».

Він також додав: «Якщо я щось зробив не так, я виправлю це».