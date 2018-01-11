Днями Рікі Мартін і Джван Йосеф одружилися, а зараз готуються до грандіозної вечірки, яку вирішили влаштувати для зіркових друзів.

В інтерв'ю Us Weekly Ріки офіційно підтвердив цю інформацію.

"Тепер я чоловік. Ми влаштуємо грандіозне свято через пару місяців, я неодмінно повідомлю вам про це. Ми обмінялися клятвами і підписали всі необхідні документи, в тому числі і шлюбний договір".

Нагадаємо, про роман Рікі Мартіна і Джвана Йосефа громадськості стало відомо навесні 2016 року. Чоловіки не приховували зв'язок і часто з'являлися разом на публіці, а через 8 місяців відносин співак зробив коханому пропозицію руки і серця.

Рікі Мартін мріє про поповнення в родині: "Я хочу ще чотири пари близнюків"

Нагадаємо, Мартін виховує близнюків - Валентино і Маттео. Дітей йому народила сурогатна мати в 2008 році. За його словами, хлопчаки обожнюють його партнера, пише hochu.ua.