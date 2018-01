Мілла Боббі Браун зіграє молодшу сестру Шерлока Холмса

Міллі Боббі Браун випала нагода зіграти молодшу сестру Шерлока Холмса. Звичайно, ти можеш здивуватися, адже в оригіналі були тільки Шерлок і Майкрофт, і про їх сестру мови не йшло. Але фільм буде знятий за книгами американської письменниці Ненсі Спрінгс, де розповідається про Енолі Холмс - молодшу із сімейки Холмсів.

У книжковій серії Енола - 14-річна дівчина-детектив, що йде по стопах старшого брата Шерлока. Енола працює зі справами про зниклих людей. Книги поки не перекладені російською, але її можна прочитати мовою оригіналу. The Case of the Missing Marquess - перша книга з серії Enola Holmes Mysteries.

Дата початку зйомок, як і виходу картини, поки невідома. Будемо чекати подробиць і повідомлень від самої Міллі!