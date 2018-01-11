Регіна Тодоренко розсекретила імя свого нового коханого

Тодоренко недавно розлучилася з Микитою Трякіним, а тепер каже, що зустрічається з колишнім учасником групи Smash! Владом Топаловим.

Регіна в інтерв'ю СтарХіту розповіла:

"У минулому році відбувся мій театральний дебют, завдяки якому я знайшла коханого чоловіка. Режисер вистави "Заклади дружину в ломбард" Сергій Рост затвердив нас з Владом Топаловим на головні ролі. Я так раділа, коли отримала пропозицію. Але навіть не припускала, як вона переверне моє життя. Що ще сказати? Не бійтеся розширювати межі! Вчіться новому, наступайте на горло страхам, рухайтеся вперед. І, звичайно ж, закохуйтеся!"

Регіна не приховує своїх почуттів. І зазначає, що закохана по вуха.