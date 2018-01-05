Помер 33-річний актор із "Зоряного шляху" Джон Пол Стюер

Видання The Sun повідомило про смерть актора Джона Пола Стюера, який помер у віці 33 років у новорічну ніч. Учасники групи P.R.O.B.L.E.M.S, в складі якої останнім часом був актор, підтвердили дану інформацію. Причини смерті не розкриваються.

- Ми втратили нашого виконавця, ми втратили одного, що набагато гірше. Спочивай з миром, Джонні ... ми тебе любимо, - відзначили учасники групи.

Стюер відомий своєю роллю в "Зоряному шляху", також він знімався в "Грейс у вогні" і "Маленьких велетнях". Джон народився в Каліфорнії в березні 1984 року і почав свою акторську кар'єру у віці трьох років.