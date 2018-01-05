У Демі Мур новий коханець

З тих пір, як світ дізнався про розставання Демі з красунчиком Ештоном Катчером пройшло майже шість років. Тепер же світу стала відома особа нового коханця нестаріючої красуні. Йдеться про 25-річного музиканта Ніке Джонас, який молодший за Мур майже на 30 років. Новий коханець Демі Мур виявився молодше неї на 30 років

Для бабусі Демі вік ніколи не був суттєвою перепоною. Як відомо, Нік був близьким другом її дочки Румер. Мабуть, цим моментом вирішила скористатися її мама. Після розставання з Ештоном Катчером, Демі «топила» свою смуток в обіймах Віто Штабеля, а також відомого ресторатора Гаррі Мортона.

Зараз же, як пишуть західні ЗМІ, посилаючись на близьких до актриси людей, Мур зустрічається з героєм дівчаток-підлітків Ніком Джонасом. До цього у музиканта були відносини з австралійською співачкою Дельтою Гудрем і Кейт Хадсон.

«Нік це наймолодший з чоловіків Демі, і в той же час, також один з найбільш зрілих. Все, що він робить, є доказом того, що вік - це не більше, ніж просто цифри», - пишуть інсайдери, що розповіли про новий роман Мур.

Заміжня Демі була три рази: з 1980 по 1985 - за рок-музикантом Фредді Муром, а з 1987 року - за суперзіркою Голлівуду Брюсом Віллісом, якому народила трьох дочок - Румер, Скаут і Таллулу. З Катчером Демі провела в шлюбі більше шести років.