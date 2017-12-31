Світлана Лобода попросила у Діда Мороза дитину

Незадовго до Нового року артистка написала лист Діду Морозу, в якому попросила про найголовніше.

«Милий Дід Мороз, здрастуй! Напевно, це був найпродуктивніший рік у моєму житті - зйомки, вихід альбому, концерти ... Нескінченний кругообіг. Визнання, нагороди, звичайно, важливі для артиста. Але самий радісний момент, коли після всіх церемоній статуетки потрапляють в руки донечки. І я бачу, яка Єва щаслива: для неї заслуга мами перед мільйонами глядачів - це просто цікава штучка, з якою хочеться погратись. В принципі, все, що я роблю, заради неї. У 2017-му Єва пішла в перший клас. Новий етап в житті, неймовірно хвилюючий момент. Сподіваюся, що їй буде все легко даватися. Вона обожнює дізнаватися нове. Я і сама багато чому у Єви вчуся - здатності радіти дрібницям, співпереживати ... Справжнє відчуття новорічних свят і Різдва у мене з'явилося саме з народженням моєї дівчинки. Я дуже хотіла б в Новому році якнайбільше часу проводити з нею, спробувати збалансувати завантажений графік і знайти можливість бути поруч з дитиною, щоб спостерігати за її досягненнями. І, звичайно, було б здорово, якби у Єви з'явився братик. Мені здається, ми готові!», - пише starhit.ru.